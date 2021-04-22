Официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на 22 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.057600 грн за доллар;
33.698600 грн за евро;
0.365480 грн за российский рубль;
39.059000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 апреля курс всех валют, кроме доллара, упал.