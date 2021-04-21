Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.009600 грн за долар;

33.736200 грн за євро;

0.365040 грн за російський рубль;

39.094400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 20 квітня курс усіх валют, крім рубля, зріс.