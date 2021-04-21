Официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 21 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.009600 грн за доллар;
33.736200 грн за евро;
0.365040 грн за российский рубль;
39.094400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 апреля курс всех валют, кроме рубля, вырос.