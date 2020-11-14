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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,19 грн/долар

Київ • УНН

 • 17515 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На 14 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,19 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.1963 грн за долар;

33.2660 грн за євро;

0.36485 грн за російський рубль;

37.0725 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 листопада курс всіх зазначених валют не змінився.

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