Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,19 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.1963 грн за долар;

33.2660 грн за євро;

0.36485 грн за російський рубль;

37.0725 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 листопада курс всіх зазначених валют не змінився.