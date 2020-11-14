Официальный курс гривны установлен на уровне 28,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На 14 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.1963 грн за доллар;
33.2660 грн за евро;
0.36485 грн за российский рубль;
37.0725 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 ноября курс всех указанных валют не изменился.