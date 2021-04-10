Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар

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17:51 • 91354 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 125521 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 109476 перегляди

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17 березня, 19:38 • 166380 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 198905 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 305373 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 10 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.976800 грн за долар;

33.226600 грн за євро;

0.363180 грн за російський рубль;

38.504500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 9 квітня курс всіх валют не змінився.

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