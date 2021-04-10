Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 10 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.976800 грн за доллар;
33.226600 грн за евро;
0.363180 грн за российский рубль;
38.504500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 апреля курс всех валют не изменился.