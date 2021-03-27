Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.969800 грн за долар;

33.033700 грн за євро;

0.366840 грн за російський рубль;

38.378800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 26 березня курс усіх валют не змінився.