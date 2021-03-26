Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 26 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.969800 грн за долар;
33.033700 грн за євро;
0.366840 грн за російський рубль;
38.378800 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 25 березня курс усіх валют зріс.