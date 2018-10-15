Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,92 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,92 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 жовтня встановлені на такому рівні:
27.928166 грн за долар;
32.324059 грн за євро;
0.423310 грн за російський рубль;
36.882770 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 жовтня курс російського рубля зріс, інших валют — знизився.