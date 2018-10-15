Официальный курс гривны установлен на уровне 27,92 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 октября установлены на таком уровне:
27.928166 грн за доллар;
32.324059 грн за евро;
0.423310 грн за российский рубль;
36.882770 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 октября курс российского рубля вырос, других валют — снизился.