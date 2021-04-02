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19:01 • 19327 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 5432 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 78529 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 47061 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 87032 перегляди

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18 березня, 10:29 • 114473 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на 2 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,83 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.832400 грн за долар;

32.700300 грн за євро;

0.365090 грн за російський рубль;

38.369700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 квітня курс усіх валют зріс, крім рубля.

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