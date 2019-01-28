Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На 28 січня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 січня встановлені на такому рівні:
27.817285 грн за долар;
31.561492 грн за євро;
0.422000грн за російський рубль;
36.453559 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 січня курс усіх валют зріс.