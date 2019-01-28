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23 березня, 12:58 • 167882 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 432154 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 414644 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 305326 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 252619 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 491483 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На 28 січня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 січня встановлені на такому рівні:

27.817285 грн за долар;

31.561492 грн за євро;

0.422000грн за російський рубль;

36.453559 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 27 січня курс усіх валют зріс.

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