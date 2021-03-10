Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Станом на 10 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,74 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.743100 грн за долар;
32.974100 грн за євро;
0.374830 грн за російський рубль;
38.485200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 9 березня курс усіх зазначених валют зріс, окрім євро, курс якого впав.