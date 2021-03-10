Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на 10 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.743100 грн за доллар;
32.974100 грн за евро;
0.374830 грн за российский рубль;
38.485200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 марта курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.