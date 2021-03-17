Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,65 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.652500 грн за долар;

32.963200 грн за євро;

0.380480 грн за російський рубль;

38.395500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 16 березня курс усіх зазначених валют зріс, окрім фунта, курс якого - впав.