Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На 24 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,01 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.013700 грн за долар;
29.138300 грн за євро;
0.361480 грн за російський рубль;
33.353800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 квітня курс усіх валют впав, крім рубля, який зріс.