Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,00 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на 2 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,00 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.002900 грн за долар;
31.932300 грн за євро;
0.369770 грн за російський рубль;
37.185700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 1 вересня курс усіх валют зріс.