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"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,74 грн/долар

Київ • УНН

 • 13253 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Станом на 9 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,74 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,74 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.745200 грн за долар;

31.631500 грн за євро;

0.365160 грн за російський рубль;

36.834800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 8 вересня курс усіх валют зріс, крім євро.

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