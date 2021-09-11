Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,72 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.726400 грн за долар;

31.624000 грн за євро;

0.366200 грн за російський рубль;

36.963900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 10 вересня курс валют не змінився.