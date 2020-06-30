Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,69 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.692200 грн за долар;

29.950000 грн за євро;

0.384510 грн за російський рубль;

33.077000 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 червня курс усіх вказаних валют знизився, крім євро, який зріс.