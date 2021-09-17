Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,67 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.667200 грн за долар;

31.370000 грн за євро;

0.368100 грн за російський рубль;

36.867400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 16 вересня курс усіх валют зріс, крім євро, курс якого впав.