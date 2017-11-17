Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 листопада встановлені на такому рівні:

26,476407 грн за долар;

31,165379 грн за євро;

0,441350 грн за російський рубль;

34,945425 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 16 листопада, курс долара та євро зменшився, а вартість російського рубля та фунта стерлінга зросла.