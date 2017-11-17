Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 листопада встановлені на такому рівні:
26,476407 грн за долар;
31,165379 грн за євро;
0,441350 грн за російський рубль;
34,945425 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 16 листопада, курс долара та євро зменшився, а вартість російського рубля та фунта стерлінга зросла.