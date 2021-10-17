Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.349000 грн за долар;

30.426500 грн за євро;

0.366570 грн за російський рубль;

35.893900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 16 жовтня курс усіх зазначених валют не змінився.