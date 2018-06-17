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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,21 грн/долар

Київ • УНН

 • 10870 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,21 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 червня встановлені на такому рівні:

26,219678 грн за долар;

30,755682 грн за євро;

0,421190 грн за російський рубль;

35,075992 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 червня курс усіх валют не змінився.

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