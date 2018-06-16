Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,21 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,21 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 червня встановлені на такому рівні:
26,219678 грн за долар;
30,755682 грн за євро;
0,421190 грн за російський рубль;
35,075992 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 червня курс усіх валют не змінився.