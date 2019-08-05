Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,54 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На 5 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,54 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 серпня встановлені на такому рівні:
25.537711 грн за долар;
28.362182 грн за євро;
0.395060 грн за російський рубль;
30.995226 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 серпня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.