Официальный курс гривны установлен на уровне 25,54 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 августа установлены на таком уровне:

25.537711 грн за доллар;

28.362182 грн за евро;

0.395060 грн за российский рубль;

30.995226 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 августа курс всех валют вырос, кроме рубля, который снизился.