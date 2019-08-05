Официальный курс гривны установлен на уровне 25,54 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На 5 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,54 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 августа установлены на таком уровне:
25.537711 грн за доллар;
28.362182 грн за евро;
0.395060 грн за российский рубль;
30.995226 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 августа курс всех валют вырос, кроме рубля, который снизился.