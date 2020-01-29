Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,72 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На 29 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,72 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24.720400 грн за долар;
27.208500 грн за євро;
0.394950 грн за російський рубль;
32.166200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 січня курс усіх зазначених валют зріс.