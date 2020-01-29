Официальный курс гривны установлен на уровне 24,72 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.720400 грн за доллар;

27.208500 грн за евро;

0.394950 грн за российский рубль;

32.166200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 января курс всех указанных валют вырос.