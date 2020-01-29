Официальный курс гривны установлен на уровне 24,72 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На 29 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.720400 грн за доллар;
27.208500 грн за евро;
0.394950 грн за российский рубль;
32.166200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 января курс всех указанных валют вырос.