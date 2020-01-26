Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,52 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На 26 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,52 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24.521200 грн за долар;
27.198900 грн за євро;
0.396040 грн за російський рубль;
32.189000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 січня курс усіх зазначених валют не змінився.