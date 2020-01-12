Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На 12 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 січня встановлені на такому рівні:
23,967700 грн за долар;
26,587400 грн за євро;
0,390760 грн за російський рубль;
31,325800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 січня курс всіх вказаних валют не змінився.