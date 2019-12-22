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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,33 грн/долар

Київ • УНН

 • 15506 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. На 22 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,33 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 грудня встановлені на такому рівні:

23.325284 грн за долар;

25.884068 грн за євро;

0.373760 грн за російський рубль;

30.404271 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 грудня курс всіх вказаних валют не змінився.

Українські Національні Новини

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