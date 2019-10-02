Один із топ-бомбардирів УПЛ став кращим гравцем туру чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, за підсумками опитування експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 9-го туру чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Десни" Олександр Філіппов, який у матчі з "Маріуполем" зробив "дубль". Він випередив одноклубників Дмитра Хльобаса та Єгора Картушова, форварда "Зорі" Назарія Русина та вінгера "Динамо" Беньяміна Вербича.
Примітно, що Філіппов займає третє місце в списку кращих бомбардирів чемпіонату України з шістьма голами.
Додамо, що кращим тренером туру став наставник "Десни" Олександр Рябоконь.