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Один из топ-бомбардиров УПЛ стал лучшим игроком тура чемпионата

Киев • УНН

 • 10428 просмотра

КИЕВ. второе октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, по итогам опроса экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.

Один из топ-бомбардиров УПЛ стал лучшим игроком тура чемпионата

По итогам голосования победу одержал нападающий "Десны" Александр Филиппов, который в матче с "Мариуполем" сделал "дубль". Он опередил одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, форварда "Зари" Назария Русина и вингера "Динамо" Беньямина Вербича.

Примечательно, что Филиппов занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины с шестью голами.

Добавим, что лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.

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