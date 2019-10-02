Один из топ-бомбардиров УПЛ стал лучшим игроком тура чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, по итогам опроса экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Десны" Александр Филиппов, который в матче с "Мариуполем" сделал "дубль". Он опередил одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, форварда "Зари" Назария Русина и вингера "Динамо" Беньямина Вербича.
Примечательно, что Филиппов занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины с шестью голами.
Добавим, что лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.