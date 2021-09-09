Одеська область в лідерах по урожаю зерна, незважаючи на літню негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Незважаючи на небувало складні погодні умови першої половини нинішнього літа, Одеська область є абсолютним лідером за загальною кількістю намолоченого зерна різних культур в країні. З місцевих полів вдалося зібрати понад 4,1 млн тонн. У цю кількість входить як 2,6 млн тонн пшениці, так і 1,5 млн тонн ячменю. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає УНН.
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Загальна кількість зібраних зернових по Україні сягає 44,8 млн зернових і зернобобових культур. Показник цього року є рекордним за всю історію України, наголосив Роман Лещенко.
Відзначимо, що в червні-липні фахівці прогнозували проблеми з урожаєм зернових культур в Одеській області через складні погодні умови: зливи, ураганні вітри і град. Зокрема, в деяких господарствах говорили про можливі втрати врожаю в 50%.