Одеська область в лідерах по урожаю зерна, незважаючи на літню негоду

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Загальна кількість зібраних зернових по Україні сягає 44,8 млн зернових і зернобобових культур. Показник цього року є рекордним за всю історію України, наголосив Роман Лещенко.

Відзначимо, що в червні-липні фахівці прогнозували проблеми з урожаєм зернових культур в Одеській області через складні погодні умови: зливи, ураганні вітри і град. Зокрема, в деяких господарствах говорили про можливі втрати врожаю в 50%.