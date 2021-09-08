Очільник Мінрегіону Чернишов лобіює корупційні інтереси нечесного бізнесу - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект про індустріальні парки, який передбачають впровадження ряду стимулів для залучення інвестицій. Однак називають це черговою корупційною схемою, оскільки переваги, як зазвичай, будуть діставатися "обраним" підприємцям з відомих промислових груп. За схемою стоїть Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише видання " Факти і коментарі ", передає УНН.

деталі

На думку журналістів і опитаних ними експертів, реальне завдання мережі індустріальних парків - отримати для "правильних" інвесторів " особливі " пільгові умови оподаткування. "Ніякої користі від пільгових зон в українських умовах слабких інститутів бути не може", - впевнений Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. Економісти впевнені: є всі передумови вважати, що преференціями індустріальних парків, як і в 90-х - початку 2000-х, скористаються не реальні іноземні інвестори, а фірми і фірмочки з Кайманових островів і Джерсі, стимулюючи розвиток корупційних мереж всередині країни за часів Віктора Януковича і Миколи Азарова.

Видання нагадує, що в парламенті на розгляді знаходиться кілька законопроектів, присвячених темі індустріальних парків. Наприклад, прийнятий напередодні парламентом законопроект 4416-1 передбачає мінімум 2 млрд грн бюджетних коштів на розвиток індустріальних парків щорічно - з 2022 до 2025 року. Керуючим компаніям і ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, процентних платежів по кредитах.

У свою чергу, законопроект 5688 передбачає звільнення від ПДВ операцій із ввезення на митну територію України імпорту нового обладнання, яке ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання. Також законопроект пропонує звільнити на 10 років учасників парків від податку на прибуток, а ще надати органам місцевої влади встановлювати пільгові ставки оподаткування нерухомості і плати за землю.

На думку експертів VoxUkraine, інструмент вільних економічних зон, в які фактично перетворюються парки, був одним з ключових інструментів щодо мінімізації оподаткування в Україні. СЕЗ в країні активно використовувалися для ухилення від оподаткування та для контрабанди товарів. Саме такими СЕЗамі сьогодні можуть стати ініційовані Олексієм Чернишовим індустріальні парки, вважає видання.

Більш того, пільги в індустріальних парках вкрай негативно вплинуть на конкуренцію всередині країни, на можливості експорту. Адже компанії, які отримали особливі умови, почнуть швидко завойовувати ринок, а ті, кому не пощастило опинитися в індустріальному парку, стануть банкрутами і аутсайдерами. "Створення податкових пільг може порушувати конкуренцію в економіці України. Наприклад, один виробник обладнання працює не в індустріальному парку 30 років без податкових пільг. З'являється нова компанія в індустріальному парку і отримує перевагу, за рахунок якого може витіснити зарекомендувала себе на ринку компанію ", - зазначає Станіслав Зінченко , директор аналітичного центру GMK Center.

Журналісти припускають, що самому Чернишову індустріальні парки потрібні, щоб наближені "інвестори" отримали особливі умови, а сам міністр або його "куратори" - частку в таких проектах або прямі відрахування від обсягів пільг у вигляді "подяки".

Експерти нагадують, що проти особливих умов для бізнесу неодноразово виступали міжнародні партнери України, особливо МВФ. "Тепер же під егідою залучення інвестицій через індустріальні парки з подачі міністра Олексія Чернишова Україні загрожує черговий конфлікт з міжнародним співтовариством, з кредиторами і, звичайно, з МВФ. А адже в грудні завершується програма України та МВФ stand-by, в рамках якої країна в 2020 році отримала єдиний транш. Нова програма буде підписана лише тоді, коли ревізори, що приїдуть у вересні, переконаються, що Україна не звернула з шляху реформ, не почала рух і відкат в сторону "азаровщини", - йдеться в матеріалі.

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