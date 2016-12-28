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Очікування безвізу, звільнення політв'язнів, е-декларації та інші важливі політичні події 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Українська влада у 2016 році працювала над впровадженням безвізового режиму з Євросоюзом, боролася з корупцією, оприлюднювала е-декларації та втілювала реформи. УНН пропонує пригадати події та потрясіння в українській політиці, які виявилися ключовими для держави у 2016 році і вже стали частиною новітньої історії України.

Уряд В.Гройсмана

На початку року сталася політична криза, що призвела до розвалу коаліції, відставки Арсенія Яценюка, та формування нового уряду на чолі з Володимиром Гройсманом.

Так, новий уряд розпочав курс на європейську інтеграцію.

Та на цьому зміна облич у вищих ешелонах влади не завершилася. 12 травня Юрія Луценка було обрано Генеральним прокурором України. До нього ГПУ очолював В.Шокін.

Боротьба з корупцією, е-декларації та інші реформи

Європейська комісія підтвердила готовність України до безвізового режиму з ЄС , за умови, що Україна виконає ряд обов’язків, зокрема розпочне реформи щодо боротьби з корупцією.

Так, у 2016 році запрацювали створені раніше антикорупційні органи - Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Нацагенство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зокрема, НАЗК запровадило систему е-декларування, результати якого засвідчили, що готівкою та на рахунках у банках в народних депутатів та урядовців перебуває понад 12,7 млрд грн.

І незважаючи на те, що відбулося завершення першого етапу подання е-декларацій за 2015 рік, а також Україна виконала 144 вимоги щодо безвізу, на саміті Україна-ЄС так і не було оголошено конкретну дату щодо початку безвізу з ЄС для українців.

Однак президент П.Порошенко висловив сподівання, що безвізовий режим та ратифікація угоди про асоціацію з Україною вступлять в силу у першій половині 2017 року.

Окрім боротьби із корупцією, українські урядовці впродовж 2016 року займалися впровадженням реформ.

Зокрема, стартувала судова реформа і реформа Міноборони, про успіхи яких у цьому році говорити зарано.

Звільнення українських політв’язнів

У 2016 році після двох років полону у російській в’язниці було звільнено українську льотчицю Надію Савченко. Одразу після повернення вона розпочала роботу у парламенті як народний депутат від партії “Батьківщина”. Нещодавно Н.Савченко була виключена з фракції та створила власну політичну силу.

Окрім Н. Савченко, з російського полону також було звільнено Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка.

Схвалення резолюції щодо окупованого українського Криму

Важливою політичною подією для України стало проголошення Росії державою-окупантом на міжнародному рівні.

Так, третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища щодо прав людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим.

Відставка грузинів-реформаторів

Протягом 2016 року з високих державних посад в Україні звільнилася майже вся грузинська команда, представників якої називали реформаторами і покладали на них великі сподівання.

Першим з команди реформаторів пішов Давід Сакварелідзе, який займав посаду заступника генпрокурора та прокурора Одеської області.

За ним склали обов’язки очільник МОЗ України Олександр Квіташвілі, перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе, а згодом голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, начальних Одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе та голова Нацполіції Хатія Деканоідзе.

Оголошення В.Януковичу про підозру у держзраді

Широкого розголосу набув судовий процес над 5 обвинуваченими екс-беркутівцями у розстрілі активістів Євромайдану, під час якого відбувся відеодопит екс-президента України Віктора Януковича.

Під час суду Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив повідомлення про підозру В.Януковичу у відеорежимі.

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