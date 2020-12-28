Обвал шахти на Луганщині: один шахтар загинув

“Під завалам знаходились два працівника з одним з яких був зв’язок. На даний час одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим.

На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події”, — повідомила вона.

Зазначається, що сьогодні, близько опівночі, до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти “Золоте” ДП Первомайськвугілля про те, що 27 грудня, о 23:40 стався завал у 4-му південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м.

“За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України „Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою“. Тривають заходи щодо ліквідації аварії”, — додала Погукай.

Нагадаємо, на шахті “Золоте” в Луганській області стався завал у вентиляційному ходку на глибині понад 600 метрів, в результаті якого двоє шахтарів опинилися під землею. Наразі, один із них вибрався на поверхню.