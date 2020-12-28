Обвал шахты в Луганской области: один шахтер погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вследствие завала вентиляционного ходка на глубине более 600 метров на шахте "Золотое" в Луганской области погиб шахтер. Об этом на своей странице в Facebook написала начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, сообщает УНН.
"Под завалами находились два работника с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второго найдено погибшим.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщила она.
Отмечается, что сегодня, около полуночи, в Попаснянской отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП Первомайскуголь о том, что 27 декабря, в 23:40 произошел завал в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии", - добавила Погукай.
Напомним, на шахте "Золотое" в Луганской области произошел завал в вентиляционном ходке на глубине более 600 метров, в результате которого двое шахтеров оказались под землей. Сейчас один из них выбрался на поверхность.