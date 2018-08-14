Обвал мосту в Італії: уточнили дані про жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У результаті обвалу автомобільного мосту біля Генуї на півночі Італії підтверджено загибель 20 людей, ще 13 людей поранено. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Італії, передає УНН.
"Наразі кількість, яка зафіксована, становить 20 загиблих, 13 поранених, з яких п'ятеро - "червоні" (ступінь тяжкості - ред.), двоє - "жовті", інші - уточнюються", - повідомив представник відомства у відео, оприлюдненому у Twitter департаменту.
Раніше повідомлялося про 22 загиблих, серед яких - одна дитина.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
Український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії.