Обвал моста в Италии: уточнили данные о жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате обвала автомобильного моста близ Генуи на севере Италии подтверждена гибель 20 человек, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Италии, передает УНН.
"Сейчас количество, зафиксированное, составляет 20 погибших, 13 раненых, из которых пятеро - "красные" (степень тяжести - ред.), двое - "желтые", другие - уточняется", - сообщил представитель ведомства в видео, обнародованном в Twitter департамента.
Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых - один ребенок.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
Украинский консул поддерживает контакт с полицией относительно обрушения моста в Италии.