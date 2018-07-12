ОБСЄ не підтвердила поранення цивільного у Красногорівці

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Спеціальна моніторингова місія не зафіксувала жодних цивільних жертв за минулий тиждень. Про це сказав сьогодні на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

"Минулий тиждень був відносно непоганим. Підтвердження відданості дотриманню режиму тиші принесло плоди – менше насильства. Тиждень, протягом якого вперше за тривалий час, за спостереженням СММ ОБСЄ, не було жодних жертв серед цивільного населення", - сказав Хуг.

За його словами, водночас, перевіряються обставини одного випадку.

Нагадаємо, вчора у Міноборони повідомили, що 10 липня терористи російсько-окупаційних військ здійснили обстріл міста Красногорівка, застосовуючи стрілецьке озброєння. Внаслідок чергового терористичного акту з боку російсько-окупаційних військ поранено цивільного громадянина, який на той час знаходився на подвір’ї свого будинку, зазначили у міністерстві.

"Наші спостерігачі активно уточнюють інформацію, тож все ще може змінитись. Але наразі ми не зафіксували жодних цивільних жертв за звітний період", - заявив перший заступник голови СММ.

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