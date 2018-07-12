ОБСЄ не підтвердила поранення цивільного у Красногорівці

"Минулий тиждень був відносно непоганим. Підтвердження відданості дотриманню режиму тиші принесло плоди – менше насильства. Тиждень, протягом якого вперше за тривалий час, за спостереженням СММ ОБСЄ, не було жодних жертв серед цивільного населення", - сказав Хуг.



За його словами, водночас, перевіряються обставини одного випадку.



Нагадаємо, вчора у Міноборони повідомили, що 10 липня терористи російсько-окупаційних військ здійснили обстріл міста Красногорівка, застосовуючи стрілецьке озброєння. Внаслідок чергового терористичного акту з боку російсько-окупаційних військ поранено цивільного громадянина, який на той час знаходився на подвір’ї свого будинку, зазначили у міністерстві.



"Наші спостерігачі активно уточнюють інформацію, тож все ще може змінитись. Але наразі ми не зафіксували жодних цивільних жертв за звітний період", - заявив перший заступник голови СММ.