ОБСЕ не подтвердила ранения гражданского в Красногоровке

"Прошедшая неделя была относительно неплохой. Подтверждение приверженности соблюдению режима тишины принесло плоды - меньше насилия. Неделя, в течение которой впервые за долгое время, по наблюдению СММ ОБСЕ, не было никаких жертв среди гражданского населения", - сказал Хуг.



По его словам, одновременно проверяются обстоятельства одного случая.



Напомним, вчера в Минобороны сообщили, что 10 июля террористы российско-оккупационных войск осуществили обстрел города Красногоровка, применяя стрелковое вооружение. В результате очередного террористического акта со стороны российско-оккупационных войск ранено гражданского гражданина, который в то время находился во дворе своего дома, отметили в министерстве.



"Наши наблюдатели активно уточняют информацию, поэтому все еще может измениться. Но пока мы не зафиксировали никаких гражданских жертв за отчетный период", - заявил первый заместитель председателя СММ.