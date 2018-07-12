ОБСЕ не подтвердила ранения гражданского в Красногоровке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Специальная мониторинговая миссия не зафиксировала никаких гражданских жертв за неделю. Об этом сказал сегодня на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Прошедшая неделя была относительно неплохой. Подтверждение приверженности соблюдению режима тишины принесло плоды - меньше насилия. Неделя, в течение которой впервые за долгое время, по наблюдению СММ ОБСЕ, не было никаких жертв среди гражданского населения", - сказал Хуг.
По его словам, одновременно проверяются обстоятельства одного случая.
Напомним, вчера в Минобороны сообщили, что 10 июля террористы российско-оккупационных войск осуществили обстрел города Красногоровка, применяя стрелковое вооружение. В результате очередного террористического акта со стороны российско-оккупационных войск ранено гражданского гражданина, который в то время находился во дворе своего дома, отметили в министерстве.
"Наши наблюдатели активно уточняют информацию, поэтому все еще может измениться. Но пока мы не зафиксировали никаких гражданских жертв за отчетный период", - заявил первый заместитель председателя СММ.