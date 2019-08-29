Обсяги житлового будівництва у столиці зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні-червні 2019 року у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшилася на 28,9%. Цю статистику оприлюднили в головному управлінні статистики у місті Києві, передає УНН.
Житлове будівництво у січні-червні 2019 року в м.Києві прийнято в експлуатацію 430,6 тис. м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 10,7 тис. м2 (або 2,5% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".