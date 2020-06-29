Обставини трагедії на шахті розслідує спецкомісія - Міненерго

Обставини трагедії на шахті розслідує спецкомісія - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Спеціальна комісія розслідує обставини трагедії на шахті "Привільнянська" в Лисичанську. Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає УНН.
28 червня о 22.55 на шахті "Привільнянська" (ПАТ "Лисичанськвугілля") в південному розвідувальному вентиляційному штреку сталося раптове обвалення породи, розповіли у відомстві.
"У зоні аварії постраждали 2 працівники дільниці № 1. Внаслідок аварії прохідник Олександр Єфремов, 1990 року народження, отримав травму ноги, а електрослюсар підземний Андрій Дреманович, 1973 року народження, на жаль, отримав травми, несумісні з життям.
Наразі створено спеціальну комісію за участю представників Держпраці, Фонду соціального страхування, ПАТ "Лисичанськвугілля" та профспілки, яка розслідує обставини нещасного випадку.
Міністерство енергетики та особисто Ольга Буславець висловлюють щирі співчуття родичам і близьким гірників", - зазначили в Міненерго.