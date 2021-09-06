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Образи на адресу біженців з Афганістану з'явилися на стіні будинку в Одесі

Київ • УНН

 • 17096 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У центрі Одеси з’явився образливий напис, адресований до афганських біженців, які минулого тижня прибули в місто.

“Афганці нехай валять додому, у нас своя війна, і свої біженці”, — написано чорною фарбою з балончика на стіні житлового будинку за адресою вулиця Базарна, 30.

Правоохоронці не коментують інцидент.

Нагадаємо, тиждень тому з аеропорту “Бориспіль” в Одесу були доставлені 133 громадянина Афганістану. Серед евакуйованих — 48 дорослих і 85 дітей, з яких молодшій дитині — 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації. Самій біженці — 85 років. Начальник головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк розповіла журналістам, що біженців, які прибули з Афганістану в Одесу, поселили в своїх будинках представники місцевої афганської громади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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