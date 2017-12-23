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Обрання запобіжного заходу заступнику голови Запорізької облради, захист оголосив відвід судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Червонозаводський райсуд Харкова обирає запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради, голову обласного осередку "Самопомічі" Владислава Марченка. Сторона захиста оголосила про відвід судді, передає кореспондент УНН

Обрання запобіжного заходу заступнику голови Запорізької облради, захист оголосив відвід судді

До Червонозаводського райсуду Харкова Марченка доставили під конвоєм. Підтримати Марченка до суду прийшли з півсотні його однопартійців.

Судове засідання проводять у Харкові, щоби уникнути упередженості та впливу високопосадовців на розгляд справи. З цих самих міркувань до проведення обшуків, які відбулись 21-го грудня в Запорізькій області, загалом їх було 56, залучили харківських правоохоронців. Вилучені печатки різних підприємств, гроші та документи, пов’язані з проведенням фіктивних тендерів. 

Обрання запобіжного заходу заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченко і його братові триває. Адвокати вимагають відводу судді Віктора Єжова. Побоюються, що його рішення може бути не об'єктивним.

На початку 2017 року суддя Єжов став фігурантом кримінальної виробництва за фактом "сприяння діяльності терористичної організації". Підозра судді не ухвалена, але справа не закрита до сих пір. Його подробиці не розголошуються.

Адвокати Марченко вважають, що в такій ситуації прокуратура може чинити тиск на суддю Віктора Єжова.

Наразі у суді триває перерва. Учасники засідання чекають призначення іншого судді, який розгляне клопотання про відвід Єжова. 

Нагадаємо, Марченка, його брата та директора одного з комунальних підприємств Мелітополя підозрюють у проведенні фіктивних тендерів. За даними досудового розслідування прокуратури Харківської області, бюджетам Запоріжжя та Мелітополя завдані збитки у розмірі 87 млн грн.

 

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