Оборонний бюджет США пройшов Палату представників: передбачає мільярд для України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування національної оборони. Оборонний бюджет США може перевищити 2023 року 800 млрд доларів, повідомляє Голос Америки, пише УНН.
Голосування в Україні вже назвали важливим рішенням.
"Відповідно до законопроекту, в рамках ініціативи стосовно забезпечення безпеки України буде виділено 1 млрд дол.", - зазначив керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.
Деталі
Палата представників ухвалила законопроект у четвер. Так, витрати на оборону США наступного року запропоновано збільшити на 37 мільярдів, у порівнянні з пропозицією президента Джо Байдена бюджету Пентагону в 773 млрд доларів.
За ухвалення закону про фінансування національної оборони (National Defense Authorization Act, NDAA), який визначає розмір бюджету Пентагону, проголосували 329 конгресменів, 101 голос було подано проти.
Так, законодавці схвалили виправлення, що обмежує можливість адміністрації Байдена продавати Туреччині винищувачі F-16. Також вони схвалили положення про скасування дозволу на ведення війни в Іраку, видане у 2002 році, та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 4,6%. Законопроект також запроваджує указ Байдена про підвищення мінімальної заробітної плати для федеральних підрядників Міністерства оборони до 15 доларів на годину.
Доповнення
Голосування в Сенаті ще не проходило, проте сенатський комітет із збройних сил уже підтримав ще більше збільшення бюджету, на 45 млрд доларів, порівняно з пропозицією Байдена.
Обидві палати визначать остаточну суму на спільному засіданні, компромісний варіант законопроекту буде винесений на голосування у Палаті представників та Сенаті пізніше цього року.