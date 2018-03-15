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Обнулення декларацій активізує ринок житлової нерухомості – Кушнір

Обнулення декларацій активізує ринок житлової нерухомості – Кушнір

Київ • УНН

 • 8321 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Одним з факторів, що активізує ринок нерухомості є легалізація накопичень українців через обнулення декларацій. Таку думку висловив президент Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.

Кушнір вважає, що на ринку житлової нерухомості є попит і у людей є заощадження для придбання житла.

“На щастя, у людей є гроші. Інше питання, що велика їх частина зароблена не за останні роки, і навіть не десятиліття. Як правило, ці гроші люди збирали і відкладали ще з 90-х років. І тепер, через неможливість показати їх походження, — фінансового регулятора і декларацій, як ви пам’ятаєте, не було, — вони лежать під матрацами”, — пояснив Кушнір.

Він зауважив, що зберігається доволі висока активність на ринку первинної житлової нерухомості і вона б була ще більшою, якби люди змогли вільно розпоряджатися заощадженнями.

“У нас з початку року укладено мало чи не рекордну для цих місяців кількість угод з продажу. Тож купити можуть, і купують. Якби в державі створити механізм обнулення декларацій, щоб люди могли відкрито показати накопичене, купували б ще активніше”, — вважає Кушнір.

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